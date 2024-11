Polícia apura possível relação entre hacker preso e autor das explosões

Policiais apreenderam celulares, computadores, discos rígidos externos e pen drives. O material que estava com o hacker será analisado para verificar se há relação com Francisco Wanderley, os acampamentos golpistas de 2022 ou os ataques aos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

Homem preso também é suspeito de enviar ameaças de morte a deputados estaduais do RS. Uma dessas ameaças, ocorrida em outubro deste ano, deu início à investigação. A partir daí, agentes encontraram várias mensagens que mostravam a atuação criminosa contra outras pessoas e instituições.

Nós temos indicativos de que ele fazia parte de grupos extremistas, assim como foi apontado em relação a esse indivíduo que tirou a vida ontem no STF [Wanderley]. Então, vamos verificar se eles participaram dos mesmos grupos, se se conheciam, se tinham relação.

Vanessa Pitrez, delegada da Polícia Civil do Rio Grande do Sul

Como foram emails com ameaças

Em 17 de dezembro de 2022, o hacker enviou email endereçado ao gabinete de ministros do STF e à Presidência. Ele também dizia não concordar com o resultado das eleições presidenciais vencidas por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa com o então candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL).