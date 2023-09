STF condena três réus do 8/1 por tentativa de golpe e mais crimes

Aécio Lécio foi condenado por: associação criminosa armada, tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, entre outros crimes.

Moraes proferiu um voto duro e disse que os atos de 8 de janeiro não foram um "passeio de domingo no parque".

Não estavam com armamento pesado, com fuzis, mas estavam numericamente agigantados e a ideia era que, a partir dessa destruição, com essa tomada dos três prédios, houvesse a necessidade de uma GLO [Garantia da Lei e da Ordem]. E, com isso, estavam pedindo que as forças militares, principalmente o Exército, aderissem a esse golpe de Estado.

Alexandre de Moraes, ministro do STF enquanto exibia vídeos e fotos das invasões durante a leitura do voto.

O ministro Nunes Marques foi a primeira divergência aberta no caso. Ele defendeu que o então acusado deveria ser condenado somente pelos crimes de dano qualificado e deterioração do patrimônio público — o que reduziria a pena para dois anos e seis meses de prisão, em regime aberto.

André Mendonça divergiu sobre a condenação de golpe de Estado e propôs uma pena de 7 anos e 11 meses de prisão. Ele chegou a bater boca com Moraes após questionar a falta de proteção ao Palácio do Planalto, algo que o colega considerou um "absurdo".

No plenário, o advogado Sebastião Coelho da Silva, que representa Aécio, afirmou que o julgamento era "político" e disse que o Supremo não deveria julgar o caso.