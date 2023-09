STF tem maioria para condenar 2º réu do 8/1 por tentativa de golpe

E com a consumação do golpe seria tratado como um herói. Não há nenhuma dúvida da participação, do animus de intervenção golpista, de atentado ao livre funcionamento dos Poderes.

Alexandre de Moraes, ministro do STF

O ministro condenou Thiago de Assis Mathar por cinco crimes: associação criminosa armada, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado, tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito.

Assim como no primeiro julgamento, Edson Fachin, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e a presidente do STF, Rosa Weber, seguiram integralmente Moraes. O ministro Luiz Fux estava ausente na sessão.

Cristiano Zanin acompanhou o voto de Moraes, mas propôs uma pena menor: 11 anos de prisão.

O ministro Nunes Marques manteve a mesma divergência aberta no julgamento do primeiro réu, afirmando que só condenaria Mathar pelos crimes de dano qualificado e deterioração de patrimônio, absolvendo das acusações mais graves. Com isso, propôs a pena de dois anos e seis meses.

André Mendonça também proferiu um voto mais leve ao réu, condenando Mathar apenas pelo crime de tentativa de abolir o estado democrático de direito. A pena sugerida pelo ministro foi de quatro anos e dois meses de prisão.