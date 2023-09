Blogueiro bolsonarista preso no Paraguai chega ao DF e é levado para Papuda

O blogueiro Wellington Macedo de Souza estava foragido da Justiça brasileira. Ele participou da tentativa de explosão de uma bomba no aeroporto de Brasília, em dezembro do ano passado.

Os outros dois presos são "suspeitos de terem atuado nos atos antidemocráticos do dia 8/1", de acordo com a Polícia Federal. Eles foram identificados como Rieny Munhoz Marcula Teixeira, 32, e Maxcione Pitangui de Abreu, 41, segundo a rádio paraguaia Ñandutí.

Os três foram entregues à PF do Brasil na Ponte da Amizade, que liga os dois países na fronteira entre Cidade do Leste (Paraguai) e Foz do Iguaçu (PR).

Atentado a bomba

Wellington foi condenado em agosto deste ano pela Justiça do Distrito Federal por ter participado da tentativa de explosão de uma bomba no aeroporto de Brasília, em dezembro de 2022.

O blogueiro foi acusado de expor a integridade física da população mediante uso de explosivo, colocado próximo a um caminhão-tanque estacionado nos arredores do aeroporto e que seguiria para lá.