Advogado diz que errou citação de livro no STF por 'calor do momento'

É uma questão tranquila e natural pra qualquer pessoa, uma vez que sei do potencial jurídico de nosso escritório e se trata de um erro meramente formal frente ao calor do momento, corrigido logo em seguida.

Advogado Hery Kattwinkel, em texto publicado no Instagram

O advogado também se disse triste com o fato deste erro ter ganhado mais atenção do que o caso do cliente: "O que nos causa profunda tristeza é quando uma frase errada - e ou - uma citação errada e prontamente corrigida tem mais destaque do que frente a inúmeras violações de garantias constitucionais de um cidadão brasileiro".

Kattwinkel também comentou a decisão do Solidariedade e disse que recebeu a desfiliação "com tranquilidade e respeito". Ele destacou que possuía divergências com a legenda, que também informou que vai acionar o Conselho de Ética da OAB contra o advogado.

"Até mesmo porque estando lá pude observar que as diretrizes que o partido defende não são as mesmas que eu defendo. De toda forma, eu sou grato pelo período que estive no partido", disse.

Julgamento no STF foi "político", diz advogado

O advogado ainda defendeu a tese de que o julgamento do STF foi "político": "Contudo, esta decisão [do partido Solidariedade] colabora com minha argumentação de que os julgamentos dos manifestantes do 8 de janeiro são mais políticos que jurídicos", afirmou.