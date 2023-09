Reale Jr: Advogados de reús do 8/1 entraram no jogo da polarização

O jurista Miguel Reale Jr. afirmou no UOL News que a defesa dos réus dos atos golpistas do 8/1 "assumiram a posição" dos clientes e estão preocupados em ganhar destaque nas redes sociais.

Um dos exemplos é o advogado criminalista Hery Kattwinkel, que afirmou que o ministro Alexandre de Moraes, relator das ações penais no STF, passa de "julgador a acusador" e teria "rancor contra patriotas". Em resposta, ouviu do ministro que sua declaração foi "patética" e "medíocre".