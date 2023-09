Solidariedade vai acionar OAB contra advogado expulso por ataques ao STF

O advogado criminalista Hery Kattwinkel disse, durante julgamento ontem sobre os ataques de 8 de janeiro, que o ministro Alexandre de Moraes passa de "julgador a acusador" e teria "rancor contra patriotas". Ele defende Thiago de Assis Mathar, preso pela Polícia Militar durante a invasão no Palácio do Planalto.

É um misto de raiva com rancor contra patriotas. Patriotas que na concepção maior são aqueles que amam seu país. Hery Kattwinkel, advogado de defesa

Em resposta, Kattwinkel ouviu do ministro que sua declaração foi "patética" e "medíocre". O ministro disse que Kattwinkel usou o tempo que deveria ser para a defesa de seu cliente para atacar o tribunal.

É patético, medíocre, que um advogado suba ao tribunal do Supremo Tribunal Federal com um discurso de ódio, com um discurso para postar nas redes sociais, que veio aqui agredir o Supremo Tribunal Federal. Eu digo com tristeza, presidente, que o constituído réu, o réu aguarda que seu advogado venha aqui defender tecnicamente. Venha analisar tipo a tipo. O advogado ignorou a defesa. O advogado não analisou nada, absolutamente nada. Alexandre de Moraes, ministro do STF

Pequeno Príncipe ou Maquiavel?

Ainda no julgamento, o advogado de Thiago também confundiu o personagem do livro "O Pequeno Príncipe", de Antoine de Saint-Exupéry, com a obra "O Príncipe", do filósofo Nicolau Maquiavel.