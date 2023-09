CPI do MST: Relator pede indiciamento de deputado do PT e de general GDias

Governo Lula e invasões

O relatório começa apontando que há um vínculo entre a volta de Lula à Presidência e o aumento nas invasões de terra. O texto alega que houve anos de calmaria nos quatro anos de gestão Jair Bolsonaro, quando teriam ocorrido menos invasões do que nos primeiros meses do petista no Planalto.

Os motivos seriam o "fechamento de torneiras", expressão usada para corte de recursos para cooperativas e associações que usariam as verbas para financiar lideranças sem-terra. O tópico "tolerância zero" se refere a combater invasões de propriedade.

Também é citada a titulação de terra, o que romperia a dependência de assentados em relação ao MST. O item "legítima defesa" menciona a possibilidade de o dono das terras ter meios para reagir a invasões, uma sugestão de eficácia do armamento dos fazendeiros.

O governo Lula seria omisso no combate às invasões e ainda incentivaria os sem-terra ao dar cargos e permitir repasses de recursos ao movimento.

A prévia do relatório da CPI também ressalta a proximidade de Lula com lideranças sem-terra. A inclusão do coordenador Nacional do MST, João Pedro Stédile, na comitiva que viajou à China em abril é usado como exemplo desta relação.