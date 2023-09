Segundo o governo brasileiro, houve uma compreensão por parte da Europa de que o momento era outro, que a nova gestão não repetiria o negacionismo climático de Bolsonaro e que as ações nas áreas mais críticas começam a dar resultados. Para o Itamaraty, o governo tem hoje credibilidade para que sua proposta possa ser considerada.

A avaliação interna no governo é ainda de que, com os primeiros resultados de queda de desmatamento, o Brasil conseguiu desarmar os argumentos europeus, que poderiam ser usados como barreiras protecionistas contra as exportações nacionais no setor agrícola.

Agenda intensa

Com a proposta ganhando força, a ideia dos negociações é de que reuniões semanais sejam realizadas entre o Mercosul e a UE, seja de forma presencial ou por videoconferência.

Depois do encontro desta semana entre os chanceleres, com o objetivo de alinhar a posição do bloco, europeus e sul-americanos voltam a se reunir na próxima semana.