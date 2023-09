Câmara de SP julga hoje vereador por fala racista; expectativa é a cassação

Um mapa que circula nos bastidores aponta 41 votos a favor da cassação. A previsão leva em conta manifestações anteriores dos vereadores sobre o caso. A expectativa é que partidos como MDB, Podemos e União Brasil votem em peso pela perda de mandato.

Os oito vereadores do PT devem votar para que Cristófaro perca o mandato. A posição foi definida em reunião da direção municipal do partido. Outras legendas, como o PSDB, não se unificaram a favor da cassação, mas devem dar a maioria de seus votos ao afastamento do vereador.

A Câmara Municipal deve dar o exemplo e punir de forma exemplar qualquer pessoa que cometa atos racistas

Cris Monteiro, vereadora pelo Novo

A favor da cassação, relatório da Corregedoria da Câmara foi aprovado por cinco votos a um. Em votação no último dia 24, apenas o vereador Sansão Pereira, do Republicanos, não apoiou a medida. "Sou contra o racismo, contra frases racistas, favorável a uma penalidade, mas não à cassação", disse ele à época.

Caso de racismo aconteceu em 3 de maio do ano passado. Na ocasião, Cristófaro proferiu uma fala preconceituosa que vazou durante a transmissão da reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Aplicativos. Após a repercussão, o vereador foi desfiliado do PSB e pediu desculpas pelo que disse.