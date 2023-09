Base de Lula consegue adiar votação do marco temporal na CCJ do Senado

A base do governo Lula conseguiu adiar a votação, na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado, do projeto de lei que fixa o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O texto será apreciado na próxima quarta-feira (27).

O que aconteceu

A senadora Eliziane Gama (PSD-MA) pediu vista do projeto e os governistas assinaram coletivamente o pedido. "Nós poderemos votar um projeto que vai cair por vício de inconstitucionalidade no STF. Eu não tenho dúvida que essa lei não vai vigorar porque ela vai cair no Supremo. É um gesto muito ruim do Congresso Nacional, do Senado e desta comissão", disse a parlamentar ao solicitar também audiência pública sobre o assunto.