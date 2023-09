Jaques não aposta em permanência de Aras: 'Isso está mais nos torcedores'

Sobre a discussão em torno de quem ocupará a vaga da ministra Rosa Weber no STF, Wagner abordou o debate sobre a possível nomeação de uma mulher negra, ressaltando não ser algo "obrigatório". Ele elogiou Flávio Dino, cotado ao cargo, mas destacou que se trata de uma decisão "solitária" de Lula.

Lula tem na alma e no dia a dia o combate ao racismo e a qualquer tipo de preconceito. Isso não quer dizer que, obrigatoriamente tem que ser uma mulher negra. Ele tem que se convencer e foram apresentados alguns nomes. Até ele bater o martelo, é um desejo de todo mundo. Flávio Dino foi o último nome que começou a circular e ele é uma pessoa preparada e tem uma visão de mundo que se aproxima à do presidente. Nessa hora, é uma decisão muito solitária. Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado

Jaques: Reunião com Biden foi preparada, Zelensky não estava em foco

Jaques Wagner também comentou sobre as reuniões bilaterais que Lula terá com Joe Biden, presidente dos EUA, e, mais tarde, com Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, nesta quarta (20) em Nova York. O senador ressaltou que a reunião com o presidente da Ucrânia não fazia parte da agenda principal da viagem do petista aos EUA, e a comparou a uma "tentativa de fazer remédio" para tratar o conflito com a Rússia.