CNJ afasta juiz que esteve em grupo de empresários pró-golpe no WhatsApp

O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) afastou por unanimidade o juiz federal do Trabalho Marlos Melek, que participou do grupo de empresários pró-golpe no WhatsApp.

O que aconteceu

Conselho também aprovou a instauração de um processo administrativo disciplinar. "Esse magistrado tecia, participava ativamente do grupo tecendo comentários, e, além disso, esse grupo ainda é investigado no STF por ataques e subvenção financeira ao processo de condutas antidemocráticas", disse o corregedor Luís Felipe Salomão, relator do caso.