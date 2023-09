CNJ mantém Appio afastado de processos da Lava Jato

A decisão foi tomada um dia após o ministro do STF Dias Toffoli decidir anular a suspeição de Eduardo Appio nos casos da Lava Jato. Ele também queria ouvir o CNJ sobre a Operação Lava Jato antes de analisar o processo administrativo contra Appio, que tramitava no TRF-4.

O advogado de Appio, Pedro Serrano, disse ao UOL que a decisão do CNJ de "avocar" o PAD sobre a conduta de Appio atende a um pedido da defesa, mas que a manutenção do afastamento revela um "tratamento desigual".

O que chama atenção é que o CNJ reconhece a conexão entre o caso de Appio e outros casos que envolvem a Lava Jato, cita nomes de juízes, desembargadores, etc. Embora o CNJ reconheça a conexão íntima entre os casos, a única pessoa que é afastada é o Appio, o que, para mim, revela um tratamento desigual.

Pedro Serrano ao UOL

Appio está afastado da Lava Jato desde o final de maio, suspeito de ter feito uma ligação tentando intimidar o filho do desembargador Marcelo Malucelli. No dia anterior, Malucelli havia participado de um julgamento disciplinar contra Appio. O juiz nega ter sido o autor da ligação.

Ele causou polêmica em maio após dizer em entrevista à GloboNews que usava a senha "LUL2022" para acessar o sistema da Justiça Federal, mas negou ser petista.

Appio foi declarado suspeito

Na semana passada, os desembargadores da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiram declarar a suspeição do juiz Eduardo Appio. Eles consideraram que "o MPF apresentou elementos concretos e objetivos que revelam a parcialidade do magistrado para processar e julgar os processos relacionados à Lava-Jato."