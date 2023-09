'Supremo caminha para enterrar de vez o marco temporal', diz secretário

A decisão do STF no caso terá repercussão geral, ou seja, servirá para solucionar disputas judiciais sobre o tema em todas as instâncias do país. Há 226 processos parados aguardando a solução da Corte.

No Legislativo, o projeto de lei que institui o marco temporal para a demarcação de terras indígenas foi aprovado na Câmara e está em tramitação na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado. Hoje, a comissão adiou a votação da proposta para a semana que vem.

É uma questão que mesmo que o Congresso aprove esse projeto, ele vai, querendo ou não, ser judicializado e decidido no âmbito do STF. Eloy Terena, secretário dos Povos Indígenas

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em três edições: às 8h, às 12h com apresentação de Fabíola Cidral e às 18h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: de segunda a sexta, às 8h, às 12h e 18h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.