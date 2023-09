O que é candidatura coletiva? Saiba quais são as regras

De acordo com as estatísticas levantadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no ano de 2022, o número de candidaturas coletivas registrou um recorde. Foram 213 ao todo, 64% concorrendo para deputados estaduais ou distritais, 34% para deputados federais e 2% para o Senado.

Os argumentos para a criação de uma candidatura coletiva podem ser variados. Essencialmente, defende-se que o mandato pode ampliar vozes representando a pluralidade que existe na sociedade. Oportunidade para incluir indígenas, negros e pessoas integrantes da comunidade LGBTQIA+.

Uma das intenções também é conseguir mais votos ao concorrer em grupo. Em entrevista ao UOL em 2020, Bruno Beraldin, que na época concorria como pré-candidato a vereador em São Paulo, explicou a criação da candidatura "Todos Pela Acessibilidade". "Nós víamos diversos candidatos com deficiência e nenhum sendo eleito", argumentou.

Para evitar impasses, o parlamentar e seus coparlamentares fazem um planejamento interno. Contratos podem ser assinados em cartório e estatutos são utilizados para orientar a campanha eleitoral e o mandato.

O voto nas sessões parlamentares fica a cargo de quem foi oficialmente eleito, ou seja, a pessoa que teve o nome registrado e aparece na tela das urnas eleitorais. Os coparlamentares atuam em outros momentos, como nos debates diários e discussões sobre os temas defendidos pelo mandato.

Vale destacar que no caso do parlamentar representante legal renunciar ao cargo, não será um colega do coletivo que irá substituí-lo, mas sim um suplente que pode não ter qualquer ligação com o grupo em questão.