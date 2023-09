Padilha sobre aborto e casamento gay: 'Governo não vai alterar legislação'

Em relação à discussão sobre o casamento homoafetivo, Padilha afirmou que o governo tem uma posição favorável à união entre casais homossexuais:

O presidente Lula sempre se posicionou favorável. Nós temos orgulho, inclusive, de ter ministros e ministras que têm a União Homoafetiva, assim como parte de dirigentes do governo. Temos orgulho disso, de ser um governo que cumpre, inclusive, a diversidade no país.

Além disso, Padilha citou que diferenças ideológicas com partidos que passaram a integrar o governo são normais, e precisam ser superadas em um governo de "frente ampla".

Nós temos uma frente ampla, que tem posições diferentes. E nem gosto de chamar de ideológico, porque a ideologia tem em tudo. Mas de algumas pautas, de alguns temas, que são importantes, como os direitos humanos, eu sou defensor de vários deles. Mas que às vezes na frente ampla, você tem posições diferentes dentro do governo.

Às vezes, eu acho que a extrema-direita no país se utilizou de trazer essas pautas da forma contrária para contaminar o debate político. O país precisa de pacificação, de união, de a gente poder tratar dos temas, inclusive desses, sem nos transformar em inimigos, sem transformar nessas atitudes absurdas, sem reforçar a intolerância.

