Blogueiro preso por bomba em aeroporto negocia delação à CPI do 8/1

Wellington Macedo de Souza, blogueiro que está preso por ter colocado uma bomba perto do aeroporto de Brasília, avalia fechar um acordo de delação premiada com a CPI do 8 de Janeiro. A relatora da comissão, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), fez a oferta e sua defesa sinalizou que ele aceita negociar.

Ele não agia sozinho, havia em torno dele várias outras pessoas. Então, eu entendo que ele tem um volume significativo de informações que poderá trazer para os trabalhos da CPI com provas.

Senadora Eliziane Gama, relatora da CPI do 8/1

O que vai acontecer