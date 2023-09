Segundo a publicação, o dinheiro da venda dos relógios Rolex e Patek Philippe foi depositado na conta do general da reserva Mauro Lourena Cid, pai do ex-ajudante de ordens, sacado e depois entregue diretamente para o ex-presidente em mãos. O valor seria de US$ 68 mil.

Na semana passada, a coluna revelou conversas que Cid manteve por WhatsApp com o ex-secretário de Comunicação Fábio Wajngarten. Ele também fez desabafos sobre o ex-chefe. Cid admitiu que se sentia sendo arrastado para a lama por causa de Bolsonaro.

No dia 4 de abril, Wajngarten enviou um texto do jornalista Ricardo Noblat que tinha o título "Bolsonaro arrasta com ele para a lama seus mais fiéis servidores". Ao ler a mensagem, Cid responde: "Não deixa de ser verdade".

As mensagens e imagens do celular de Cid foram obtidas com exclusividade pela coluna. Procurado, Wajngarten não quis comentar o teor dos diálogos. A defesa de Mauro Cid disse que "não tinha nada a declarar".

A mensagem foi enviada um dia antes do depoimento de Cid para a PF no inquérito que apura o desvio das joias sauditas presenteadas à Presidência da República. Na ocasião, 5 de abril, ele declarou que buscar presentes recebidos pelo então presidente era algo "normal", "corriqueiro", na Ajudância de Ordens da Presidência.