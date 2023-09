Advogada defende Forças Armadas e diz que evitaram golpe

Defendo a posição das Forças Armadas nessa situação e entendo que elas garantiram a manutenção do Estado Democrático de Direito, embora algumas figuras, inclusive de alto escalão, precisam ser investigadas e responsabilizadas. Ainda faltam elos para alguns desses personagens. Olho com restrição para a questão da delação. Mariana Lixa, advogada

Maierovitch: Bolsonaro pode se juntar aos bagres do 8/1 após delação de Cid

As revelações da delação de Mauro Cid podem colocar Jair Bolsonaro ao lado dos envolvidos nos atos golpistas de 8/1, avalia Wálter Maierovitch. O colunista explicou que, caso se comprove a relação lógica entre a organização do 8/1 como consequência da falta de adesão dos militares à minuta golpista, o ex-presidente se colocará no mesmo cenário daqueles que invadiram as sedes dos Três Poderes.

Após essa revelação, vê-se Bolsonaro mergulhado nesses dois crimes: tentativa de abolição do Estado Democrático e de abolir o sistema republicano. Esta situação pode estar conectada com o movimento de 8/1 e ter sido um desdobramento. O Exército e a Aeronáutica foram contra o golpe; só a Marinha foi a favor. Fechado isso, pode ter ocorrido um plano B: o 8/1, por outros meios . Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Josias: Delação de Cid mostra que bunker do Alvorada planejava apocalipse

Josias de Souza comentou que o teor das revelações sobre a deleção de Mauro Cid faz as peças do quebra-cabeça golpista se encaixarem. Para o colunista, o roteiro fica cada vez mais claro e as informações trazidas por Cid ajudam a compreender o cenário sombrio estabelecido na cúpula do ex-presidente após a derrota para Lula no segundo turno das eleições.