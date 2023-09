Frente Agro diz que vai travar pautas no Congresso por marco temporal

Arthur Lira e Rodrigo Pacheco "sabem o que é ter a Frente Parlamentar da Agropecuária como inimiga", disse o deputado ao citar os presidentes da Câmara e do Senado. Segundo ele, porém, ambos estariam cumprindo com acordos feitos com a bancada em relação ao projeto de lei sobre o marco temporal que tramita agora no Senado.

"Se for necessário convocar uma Constituinte em relação à divisão dos poderes, por que não?", declarou o parlamentar, definindo a medida como "um caso extremíssimo".

A Frente acusou o Supremo de invadir as competências do Legislativo. Em nota, a Frente diz que a Constituição "privilegiou" indígenas em relação ao resto da população e que o projeto de lei que tramita no Senado visa garantir "segurança jurídica" para os produtores rurais.

Há muito se alerta para a violação à harmonia entre as funções do Poder. A decisão tomada demonstra que não é mais possível aceitar a expansão das atribuições do Judiciário, pois sequer respeita o texto constitucional e as balizas por ele próprio definidas em casos emblemáticos e paradigmáticos.

Nota da Frente Parlamentar da Agropecuária após a derrubada do marco temporal no Supremo

PL que trata do marco temporal irá continuar tramitando no Senado, afirmou Lupion. O PL 490/07, aprovado na Câmara e em discussão no Senado, vai em sentido contrário à decisão do STF. A proposta fixa o marco temporal em 5 de outubro de 1988, dia da promulgação da Constituição Federal. Para o deputado, o PL poderia ser judicializado, mas a tramitação não deve arrefecer como forma de demonstração de embate com o Supremo.

Indenizações ainda são debatidas

Apesar do STF derrubar o marco temporal, os ministros ainda divergem sobre as indenizações que podem ser pagas a proprietários que ocuparam terras indígenas de boa-fé, ou seja, sem histórico de esbulho (usurpação) ou conflito.