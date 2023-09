Maierovitch: Rosa entra para a História e pauta aborto no momento certo

A ministra do STF (Supremo Tribunal Federal) Rosa Weber "entra para a história" ao votar a favor da descriminalização do aborto, afirmou o colunista do UOL Wálter Maierovitch no UOL News da manhã desta sexta-feira (22). Ela colocou a votação em pauta na quarta-feira (20) no plenário virtual do STF.

Rosa Weber coloca no momento certo, importante e fundamental esse tema. Temos que examinar esse aspecto e é por isso que ela entrará para a História. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Em participação no UOL News, Maierovitch elogiou a postura de Rosa Weber sobre o assunto e lembrou da violência sofrida pelas mulheres, principalmente das camadas mais pobres da população, quando procuraram clínicas clandestinas para realizar um aborto.