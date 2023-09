A única vez que o plenário do STF debateu o aborto foi há mais de uma década. Em 2012, os ministros descriminalizaram a interrupção de gravidez de fetos com anencefalia (sem cérebro). O placar foi de oito votos a dois.

Antes desse julgamento, a legislação permitia o aborto em apenas duas situações: quando a gravidez foi resultado de estupro e em situação de risco à saúde da mãe. Tirando esses casos, o Código Penal considera o aborto crime passível de punição para a mulher submetida ao procedimento e para o médico e outras pessoas que a auxiliarem.

O caso que o STF começou a julgar hoje (22) no plenário virtual é mais abrangente, porque pede a descriminalização do aborto de forma generalizada, e não em casos específicos. A tendência é que a maioria dos ministros vote contra a prática, deixando a decisão para o Congresso Nacional.

Barroso pediu vista do processo depois do voto favorável de Rosa Weber. Conhecido pelo perfil progressista, o ministro assumirá a presidência do Supremo na próxima semana. Caberá a ele decidir de pauta o processo para continuidade de julgamento em plenário logo, ou se aguarda um momento mais favorável à causa no tribunal.