Ministro aciona AGU contra Nikolas por fake news e cita Moro como próximo

Em nota, a AGU afirma que os deputados divulgaram informações "deliberadamente falsas" e que determinou à PNDD (Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia) que "analise o caso para a tomada de todas as medidas extrajudiciais e, eventualmente, judiciais cabíveis".

O UOL procurou Nikolas e Barros neste sábado, mas ainda não obteve resposta

Quem usa a mentira como meio de fazer política, incentiva o ódio contra minorias e não se comporta de modo republicano tem que ser tratado com os rigores da lei. É assim que vai ser.

Ministro Silvio Almeida, nas redes sociais

Moro na mira do ministro

Em postagem no X (antigo Twitter), Almeida disse ainda que "serão tomadas as providências" contra "um sujeito que já teve seu mandato cassado por desrespeitar mulheres de um país em guerra e outro, um senador da República que quando juiz de direito envergonhou o Poder Judiciário" — referindo-se a deputado cassado Arthur do Val e o senador Sergio Moro.

Em uma postagem, o ex-juiz diz que Lula "impôs banheiros unissex para todas as escolas públicas do país". Procurado pelo UOL, o senador disse não ter visto a manifestação do ministro nas redes sociais.