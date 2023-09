ONG cobra Lula para tirar pessoas com deficiência de casas coletivas

Milhares de pessoas com deficiência no Brasil vivem em instituições ou residências inclusivas -- pequenos lares coletivos planejados para até 10 pessoas com deficiência. Em vários aspectos as condições dessas instituições se assemelham a condições prisionais.

Human Rights Watch em comunicado

O primeiro passado, de acordo com Carlos Ríos-Espinosa, diretor-adjunto de direitos das pessoas com deficiência da Human Rights Watch, é criar um plano para retirar o grupo dessas instituições. "Sabemos que não será de um dia para o outro, porque é uma questão que precisa de muitas ações, uma política integrada", explica.

Como exemplo, ele cita o caso de Leonardo, entrevistado pela ONG em 2018. O jovem morava em uma instituição desde os 15 anos. Na época com 25, ele dividia um quarto com outros 24 homens e mulheres, sem qualquer privacidade e escolhas sobre sua rotina.

A Humans Rights cita também no comunicado que o programa que deve ser lançado pelo governo federal não vai abordar a "necessária desinstitucionalização dessas pessoas". A organização afirma ter conversado com os responsáveis pela elaboração e implementação do Viver Sem Limites.

Há previsão do governo investir em 200 residências inclusivas adicionais, diz a ONG. "O governo deveria estabelecer um plano concreto e com prazos determinados para a desinstitucionalização das pessoas com deficiência, com foco no apoio na comunidade e garantindo que todos os recursos sejam direcionados para esse fim", afirma.