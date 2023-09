Mourão minimiza reunião golpista de Bolsonaro e militares: 'Um blá-blá-blá'

Ele afirmou que "se for verdade a delação de Mauro Cid" o que aconteceu na reunião foi "um mero blá-blá-blá".

Quando Juscelino (Kubitschek) foi eleito, vivíamos um processo tumultuado [...] Houve duas tentativas de golpe para impedir a posse de Juscelino. Todas foram revoltas de militares da Força Aérea. Ali realmente você teve uma investida. Agora o que há é um mero blá-blá-blá?

Ex-vice-presidente Hamilton Mourão

À PF, Cid confirmou um encontro de Bolsonaro com a cúpula das Forças Armadas para discutir detalhes de uma minuta golpista em 14 de novembro de 2022. Na ocasião, o comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, colocou sua tropa à disposição de Bolsonaro.

Segundo o colunista do UOL Aguirre Talento, Bolsonaro recebeu das mãos do assessor Filipe Martins uma minuta de decreto para convocar novas eleições, que incluía a prisão de adversários. A PF investiga se é o mesmo documento encontrado na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres.

Os emails também mostram um encontro fora da agenda oficial de Bolsonaro com Garnier, Augusto Heleno (ex-GSI), o ministro Paulo Sérgio Nogueira e o assessor Filipe Martins em 18 de dezembro de 2022. As agendas estão sendo analisadas pela CPI do 8 de Janeiro.

O general Augusto Heleno será ouvido hoje pela CPI, mas poderá ficar em silêncio. Ele foi convocado após reportagem do UOL sobre o conteúdo da delação de Mauro Cid.