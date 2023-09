Moraes vota para condenar mais 5 réus por atos de 8 de janeiro

Moacir José dos Santos foi preso em flagrante no Palácio do Planalto em 8/1. Moraes votou por uma pena de 17 anos de prisão para ele. Inicialmente, ele seria julgado presencialmente, mas o STF decidiu levar o caso para o plenário virtual.

Nilma Lacerda Alves, Jupira Silvana da Cruz Rodrigues e João Lucas Vale Giffoni também são julgados e Moraes votou por uma condenação de 14 anos de prisão para cada.

Já Davis Baek, pelo voto de Moraes, deve ser condenado a 12 anos de reclusão. Ao contrário dos demais, ele foi absolvido dos crimes de dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Casos ainda devem ser analisados pelos demais ministros. Eles têm até as 23h59 do dia 2, segunda-feira que vem, para publicar o voto no sistema eletrônico.

STF já condenou outros três réus do 8/1, mas em julgamento presencial, no plenário da Corte. Dois pegaram 17 anos de prisão, e um, 14. Cerca de 200 réus ainda devem ser julgados.

Em outros 1.100 processos, o STF autorizou a PGR (Procuradoria-Geral da República) a propor acordos de não-persecução penal. Decisão vale para acusados que estavam acampados na frente do quartel-general do Exército em Brasília. Quem participou da depredação de prédios públicos não terá direito ao benefício.