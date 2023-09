Janja e ministros visitam áreas afetadas por chuvas no RS

Além de sobrevoar a área de enchente do Rio Guaíba com equipes da Defesa Civil, Janja visitou um ginásio no município de Estrela.

O presidente Lula não viajou até o RS Por recomendação médica, já que passará por cirurgia no quadril amanhã, informou o Planalto.

Essa é a quinta vez que representantes do governo vão à região por causa dos efeitos de eventos climáticos, segundo o ministro Paulo Pimenta, presente na comitiva.

Agora, as chuvas fortes atingiram também a Região Metropolitana de Porto Alegre, o granizo na região de Bagé, toda a costa doce, da Lagoa dos Patos, São Lourenço, é o estado inteiro.

Ministro Paulo Pimenta, em vídeo publicado nas redes sociais

Os ministros Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social; Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e Waldez Góes também participam da comitiva, assim como técnicos das pastas da Saúde e Educação, do Banco do Brasil, da Caixa e do BNDES.

Somente no Vale do Taquari, área mais afetada pelos ciclones que atingiram o RS, 50 pessoas morreram, segundo balanço divulgado na noite de ontem pela Defesa Civil.