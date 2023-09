Dois amigos, ambos profissionais do Direito, conversam. Um deles segredou estar seduzido pelos dotes físicos da vizinha, uma jovem mulher casada. A reação do outro foi imediata ao lembrar os mandamentos recebidos por Moisés, "não cobiçar a mulher do próximo". De bate pronto, o colega respondeu: o marido trabalha numa cidade distante 500 km de casa e só volta no final de semana — não se trata da mulher do próximo.

Essa é uma piada conhecida no meio jurídico e usada para animar aulas nas faculdades, mas mostra como os bacharéis em Direito interpretam diversamente textos os legais. Por bacharéis, entenda também aqueles que ocupam uma cadeira no STF (Supremo Tribunal Federal) com título de ministro.

Hoje, depois dos votos dos ministros Alexandre Moraes, relator, e de Nunes Marques, revisor, o cidadão não familiarizado com as nuances do Direito saiu com uma dúvida se de fato algo grave aconteceu naquele 8 de janeiro, em Brasília.