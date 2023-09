Cirurgia de Lula é rápida e segura; boa recuperação é esperada, diz médico

A questão política fica complicada porque ele terá que andar com o auxílio de muletas ou andador pelo menos de 4 a 6 semanas, ou seja, até a metade de novembro. O Congresso vai até dezembro, então teremos um mês e meio que vai ser difícil resolver uma série de questões e depois vai ter que andar com votações importantes. O Haddad já está procurando o presidente da Câmara para ver se desempaca os projetos da área econômica, no entanto, o pessoal do Centrão está querendo logo a nomeação da presidente da Caixa Econômica Federal. Tem uma série de questões importantes, e algumas são mais urgentes, que o Lula vai ter que resolver lá no Alvorada, de andador ou muletas, e sem poder receber muita gente e ficar andando demais. Tem um problema político pela frente com essa operação e não dá para dizer que está tudo tranquilo. Tales Faria

Caso da assessora de Anielle teve repercussão desproporcional, diz advogada

Após Marcelle Decothé da Silva, ex-assessora da ministra Anielle Franco ser demitida do cargo, receber críticas nas redes sociais e se tornar alvo de uma investigação do Ministério Público de São Paulo, a advogada e pesquisadora Thayná Yaredy avaliou que a repercussão do caso é desproporcional. Marcelle criticou a torcida do São Paulo durante a final da Copa do Brasil e a advogada destacou a diferença dada para pessoas negras e para pessoas brancas em eventuais erros que cometem.

O que me deixa muito abismada e desconfortável como uma mulher negra, para além de advogada, é a total relativização e a desconsideração de como levam em conta as provas e a forma com que relatos de discriminação racial contra pessoas negras, indígenas e outras acontecem dentro do país. (...). Me preocupa muito como é colocado de maneira desconexa da realidade e o peso que é dado para frases de pessoas negras e a forma como publicamente e coletivamente vão lidar conosco não só na internet, mas também em outros espaços. Me preocupa o uso do que dizemos, do que fazemos e da forma como nos comportamos para avaliar o nosso profissionalismo e outras nuances da nossa vida. Thayná Yaredy, advogada e pesquisadora

