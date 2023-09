Análise: Desenrolar de indicações ao STF contradiz expectativas com Lula

Esses perfis precisam de representatividade em todos os espaços institucionais e de poder. Há uma frustração, tendo em vista como está sendo conduzido. Tudo indica que teremos uma baixa representação de mulheres no Judiciário, o que é um grande retrocesso institucional e democrático . Luciana Santana, cientista política.

Mulher negra no STF traz olhar a vivências não representadas, diz advogada

Ao analisar o discurso de Luís Roberto Barroso em sua posse como presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), a advogada Claudia Luna exaltou a defesa das minorias feita pelo ministro. Ela ressaltou a necessidade de promover a diversidade no STF e no alto escalão do Judiciário para que as palavras de Barroso não fiquem apenas no discurso

A perspectiva é criar um Supremo que possa refletir e estar mais sintonizado às realidades e aos contextos que a população vivencia. Ao trazer como componente do seu discurso a representatividade dentro das instituições democráticas, sobretudo do sistema de Justiça, o ministro Barroso sinaliza isso. Claudia Luna, advogada

Aguirre: PF chega ao 1º membro das Forças Armadas suspeito de atuar no 8/1

A Polícia Federal alcançou hoje uma das mais importantes etapas da Operação Lesa Pátria, na visão de Aguirre Talento. O colunista destacou que, pela primeira vez, a PF chega a um militar suspeito de participar ativamente dos atos golpistas de 8/1: o general da reserva Ridauto Lúcio Fernandes é o principal alvo desta fase.