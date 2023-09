Após cirurgia no quadril, presidente Lula já caminha pelo quarto

Segundo boletim. Os médicos farão uma avaliação do quadro de Lula no final da tarde deste sábado. Na sequência, haverá a divulgação do segundo boletim do dia, o que deve ocorrer por volta das 19 horas.

Presidente não está em área isolada do hospital. Não houve o fechamento de um andar, mas a equipe preferiu internar Lula em quarto localizado numa posição que não perturbe outros pacientes caso haja muitas visitas.

Com 77 anos, Lula tem uma artrose no quadril. É quando um desgaste na cartilagem provoca fortes dores em razão do atrito dos ossos em uma região com terminações nervosas.

Os médicos do Sírio-Libanês em Brasília realizaram uma artroplastia. Nesse tipo de operação, uma prótese que imita a articulação do quadril substitui a região afetada.

Um corte de 15 centímetros no lado direito da coxa foi suficiente para remover a cabeça femoral afetada e colocar a prótese no lugar.