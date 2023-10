Lula tem dia de descanso, faz fisioterapia e come normalmente após cirurgia

O presidente Lula (PT) passa bem após a cirurgia no quadril e nas pálpebras e faz fisioterapia no Palácio do Alvorada. Ele ainda não retornou ao trabalho e se alimenta normalmente.

O que aconteceu

O presidente colocou duas próteses na região do quadril para se recuperar de dores em decorrência de uma artrose. Ele deixou o hospital na tarde de ontem (1º), dois dias antes do previsto. Ele sente dores, mas dentro do esperado.