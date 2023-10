Após cirurgia no quadril, Lula recebe alta dois dias antes do previsto

Na manhã de sábado, ele conseguiu caminhar pelo quarto. O fato animou a equipe de fisioterapeutas porque significou que o presidente era capaz de sustentar o peso do próprio corpo no dia seguinte ao implante de uma prótese no quadril.

O boletim médico da manhã deste domingo relatou que o ele era capaz de subir e descer escadas. O texto informou sobre a possibilidade de alta ainda hoje.

No tempo em que esteve internado, Lula foi auxiliado pela primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja. Como todo paciente, ele tinha direito a estar com um acompanhante 24 horas por dia.

Não houve isolamento de andar ou área durante a internação de Lula no Hospital Sírio Libanês de Brasília. A única precaução foi colocar o presidente em uma área mais afastada para que sua segurança não atrapalhasse a rotina do hospital.

A cirurgia de Lula

O presidente está com 77 anos e apresentava uma artrose no quadril. Trata-se de um desgaste na cartilagem que causa fortes dores em razão do atrito de ossos em uma região com terminações nervosas.