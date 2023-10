Após cirurgia, Lula vai fazer home office por pelo menos 3 semanas

O home office de Lula ocorre em um momento em que há pendências a resolver com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), que reclama o direito de indicar o presidente da Caixa Econômica Federal. Brasília ainda assiste a um descontentamento do Congresso Nacional com o STF que pode respingar sobre o Planalto.

A cirurgia levou as viagens a serem suspensas. A previsão da equipe médica é de que o presidente permaneça em Brasília por pelo menos quatro semanas.

Além disso, está previsto que Lula use o auxílio de um andador, muleta ou bengala para andar no começo da recuperação. Esta situação provocou polêmicas porque ele disse que não quer ser fotografado com andador.

Mesmo com todas estas limitações, incluindo o conselho para não receber ministros, o presidente optou por não transmitir o cargo para o vice-presidente, Geraldo Alckmin. Lula seguirá de home office no Alvorada, mas a frente das decisões do governo federal.

Existe a expectativa de que Lula possa voltar a viajar em no máximo seis semanas. Se confirmado o prazo, ele poderá participar da COP 28, evento realizado em Dubai no dia 30 de novembro e quando será discutida a situação climática. O presidente pretende que o Brasil lidere a agenda verde e, por este motivo, quer estar presente.