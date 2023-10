TV: Moro conduziu pessoalmente interrogatório sobre ministros do STJ

"O sr impetrou um habeas corpus no STJ para impedir o andamento ou para obter decisão favorável no caso do Consórcio Garibaldi. O sr. pode me relatar a história desse habeas corpus?", continua o então juiz.

Em resposta, Tony diz que um advogado amigo pediu R$ 600 mil para obter uma decisão favorável no STJ. A PGR apresentou denúncia contra esse advogado, que teria vendido uma influência que não tinha sobre a corte, no ano seguinte.

Moro então questiona se houve relato de que o destinatário era um ministro, como a quantia foi paga, e se Tony chegou a encontrar ou a falar com o ministro. Ao todo, segundo a GloboNews são sete páginas de questionamentos sobre o STJ.

Relatório da PF mostra que Moro presidiu inquérito sobre ministros do STJ e outras autoridades Imagem: Reprodução/GloboNews

O ex-juiz também fala sobre um suposto grampo ilegal que teria sido feito contra ele mesmo:

Nos depoimentos seguintes, Moro questiona Tony Garcia sobre outras autoridades, como o presidente do TJPR (Tribunal de Justiça do Paraná) à época, sobre a cúpula do Tribunal de Contas do Estado, sobre o governador do Estado, sobre desembargadores do TRF-4 e sobre deputados federais.