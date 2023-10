Segurança pública é calcanhar de Aquiles de Lula, diz cientista política

Talvez falte isso ser uma prioridade e algo que mereça a atenção e recursos suficientes para enfrentar um problema tão relevante. Estamos falando de organizações criminosas muito bem estruturadas e de grupos que quase desafiam a legitimidade do Estado. (..) O governo precisa olhar para essa questão como prioridade. Graziella Testa, cientista política

Lula sofrerá consequências eleitorais se não promover diversidade no STF, diz cientista

Graziella Testa avaliou que Lula pode até sofrer consequências eleitorais se não promover a diversidade em suas próximas indicações ao STF (Supremo Tribunal Federal) e ao STJ (Superior Tribunal de Justiça). A cientista política avalia que o bom trabalho exercido por Rosa Weber é mais um argumento para convencer Lula a escolher uma mulher como nova ministra do STF.

Se não escolher ninguém com essas características, Lula precisará prestar contas e certamente vai sofrer as consequências, inclusive eleitorais se não o fizer. A questão é que o Lula se coloca em uma posição confortável, mas ele poderia se utilizar desses momentos para colocar em prática a cena dele subindo a rampa do Palácio em sua posse junto a diferentes setores da sociedade. Graziella Testa, cientista política

Josias: CPI tem triste fim com militares blindados e governo desinteressado

Ao analisar a reta final da CPI do 8/1, Josias de Souza lamentou o seu desfecho "melancólico". O colunista apontou o desinteresse do governo Lula e a ausência de militares do alto escalão envolvidos nos atos golpistas como fatores cruciais para as investigações da comissão apresentarem resultados aquém do esperado.