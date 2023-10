As 33 cadeiras do STJ são divididas entre juízes federais, juízes estaduais, integrantes do Ministério Público e representantes da advocacia. O STJ receberá nomes de procuradores interessados na vaga de Laurita e formará uma lista tríplice. Caberá a Lula escolher um nome. O mesmo acontecerá na disputa pela cadeira de Assusete, mas com nomes enviados pelos TRFs.

Integrantes de tribunais superiores afirmam nos bastidores que Favreto só não seria nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva se não passar pelo crivo do STJ. Além dele, lutam pela vaga de Assusete desembargadores do TRF da 1ª Região: Ney Bello, ligado a Gilmar Mendes, do STF; Daniele Maranhão e Carlos Brandão, próximos de Kassio Nunes Marques, também do Supremo.

No caso da vaga no STF, Lula não precisa receber lista tríplice. Fontes próximas do presidente atestam que ele ainda não bateu o martelo sobre quem será o novo ministro. A previsão é que ele não anuncie o escolhido em breve.