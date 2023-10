Soraya, Feliciano e Brunini trocam farpas sobre 'beleza' na CPI do 8/1

Ao UOL, Valadares afirmou que Soraya Thronicke deturpou sua fala e posicionamento. "Reitero que apontei na sessão de hoje da CPMI do 8/1 que: ela usou um valor exorbitante do fundo partidário do União Brasil, e teve uma votação pifia e inexpressiva em relação ao montante gasto. E destaco que o partido deveria ter investido em candidaturas femininas com chances reais."

A reportagem entrou em contato também com as assessorias de Feliciano e Brunini, mas ainda não recebeu retorno. O espaço continua aberto para manifestação.