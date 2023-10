STF tem maioria para obrigar governo a elaborar plano para melhorar prisões

Até o momento nove ministros votaram: o relator Marco Aurélio Mello (já aposentado), Luís Roberto Barroso, Cristiano Zanin, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Fux, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Todos defendem a necessidade de um plano nacional para rever a situação (veja as medidas abaixo).

O ministro Gilmar Mendes, decano do tribunal, não conseguiu participar da sessão e votará amanhã (4). Como Marco Aurélio votou antes de se aposentar, André Mendonça não votou neste julgamento.

Este foi o primeiro voto de Barroso após assumir o comando do STF, na última quinta (28). O ministro havia dito em entrevista que o tema prisional seria o primeiro caso que levaria a julgamento.

Em 2021, Marco Aurélio votou para reconhecer a situação precária dos presídios do país, afirmando que a situação não envolve apenas uma ou outra unidade prisional, mas todo o sistema brasileiro.

"A conclusão é única: nas penitenciárias do país, ocorre violação generalizada de direitos fundamentais no tocante à dignidade e à integridade física e psíquica das pessoas sob custódia. Há falência estrutural de políticas públicas", escreveu Marco Aurélio Mello, em voto.

Hoje (3), Barroso retomou a votação e seguiu o colega para fixar necessidades de mudanças no sistema carcerário. O ministro fez um panorama da situação atual nos presídios, apontando que a taxa de superlotação média é de 136% no Brasil, mas que isso oculta disparidades regionais graves, com presídios com taxas de ocupação de 2.681%.