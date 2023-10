Por unanimidade, STF manda governo criar plano para melhorar prisões

A ação foi movida pelo PSOL e cobra o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional. O termo é usado para definir uma situação de generalizada violação de direitos em determinada área.

Ao ler a tese, Barroso afirmou que se tratava de um "tema difícil" no país e no mundo, mas que espera que a decisão garanta melhores condições para os presos.

Não há uma solução perfeita, nem creio que com essa decisão se consigam resolver todos os problemas. Mas espero que seja um passo relevante para melhorar, minimamente que seja, as condições degradantes do sistema prisional brasileiro

Luís Roberto Barroso, presidente do STF

O julgamento foi iniciado em 2021 e suspenso por um pedido de vista (mais tempo de análise) do ministro Luís Roberto Barroso, que assumiu na semana passada a presidência do STF. Barroso colocou o caso como o primeiro a ser levado a plenário na sua gestão.

Ontem (3), o presidente do Supremo fez um panorama sobre a situação carcerária brasileira, apontando que a taxa de superlotação média é de 136% no Brasil, mas que isso oculta disparidades regionais graves, com presídios com taxas de ocupação de 2.681%

A superlotação, disse, também agrava a situação da população carcerária, que passa a ter que viver em condições insalubres e com poucos recursos.