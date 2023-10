Tarcísio diz que falou com Castro sobre mortes de médicos: 'Consternado'

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que colocou a Polícia Civil de SP à disposição do governo do Rio após o assassinato de três médicos nesta madrugada na capital fluminense, pela possível relação com dois parlamentares.

O que aconteceu:

Tarcísio se disse "consternado" com o crime: "Conversei com o governador Cláudio Castro para colocar o governo de São Paulo à disposição, e uma equipe do DHPP da Polícia Civil de São Paulo já está a caminho do RJ para apoiar", afirmou.