CPI do 8/1: Nunes Marques suspende quebra de sigilo de Silvinei Vasques

Ex-diretor da PRF foi preso em agosto, suspeito de ter ordenado ações que interferiram na votação na eleição presidencial no ano passado.

No dia do segundo turno, a PRF fez centenas de operações nas estradas do país, com maior concentração no Nordeste, região em que Lula (PT) tinha a maioria dos votos.

Barroso tinha pedido explicações sobre quebras de sigilo

Em julho, o ministro Luís Roberto Barroso, do STF, determinou que a CPMI do 8 de Janeiro explicasse os pedidos de quebra de sigilo de Silvinei.

A determinação, com prazo de 48 horas, foi feita depois que a defesa do ex-PRF acionou o STF para suspender a medida. A CPMI havia requerido a transferência dos sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático do ex-diretor.