CPI do 8/1 marca leitura de relatório final para 17 de outubro

Também determinou 40 minutos para a leitura do voto em separado da oposição. Segundo acordo, feita a leitura, pode haver pedido de vista, com duração de 24 horas para avançar a discussão e a votação no dia seguinte. Não haveria requerimento para encerramento da discussão, apesar de o regimento permitir.

Depois do debate, acontece a votação do relatório da senadora. Se não for aprovado, é votado o relatório da oposição. A CPI tem maioria governista.

O senador Izalci Lucas (PSDB-DF) afirmou que também vai apresentar um voto em separado nessa data. Ele se disse "independente", mas não teve o mesmo tempo assegurado pela cúpula da comissão.

O último depoente a ser ouvido vai ser o subtenente Beroaldo José de Freitas Júnior, do Batalhão de Policiamento de Choque da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na próxima quinta (5).

Devido à falta de acordo entre os integrantes da CPI, o general Walter Braga Netto não vai mais depor nem o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, apesar de já terem os requerimentos aprovados.