Jair Renan diz que Rolex apreendido com ele é falso

Jair Renan afirmou que o relógio de luxo apreendido em seu apartamento em Brasília é falso.

O que aconteceu:

Jair Renan negou que tenha retirado o Rolex do Planalto. A Polícia Civil do DF apreendeu o relógio no apartamento de Jair Renan durante operação contra um esquema de estelionato e lavagem de dinheiro.