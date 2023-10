Bolsonaro recorre ao STF contra decisão no TSE que o deixou inelegível

Os advogados questionam novamente a admissão da "minuta do golpe" no processo. O documento foi apreendido em janeiro pela Polícia Federal, na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres.

A defesa argumenta que o julgamento tem que ser anulado porque a minuta de decreto de Estado de Defesa foi anexada indevidamente no processo. O documento assinado por quatro advogados é direcionado ao ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE.

O Colegiado (...) deveria ter rechaçado a admissão da referida "minuta de decreto de Estado de Defesa", pois se trata de "documento" produzido após os resultados das eleições, sem relação direta com o tema objeto da ação, que deverá ser analisado nas instâncias próprias.

Trecho do recurso extraordinário

Bolsonaro foi condenado em junho pelo TSE na ação sobre o encontro com embaixadores estrangeiros. O ex-presidente está inelegível pelo prazo de oito anos.

O ex-presidente ficou inelegível em junho, com um placar de 5 a 2 no TSE. Bolsonaro estará autorizado a se candidatar a partir das eleições de 2030.

Por que Bolsonaro ficou inelegível?

O político do PL foi condenado por uma reunião com embaixadores em julho de 2022, a pouco mais de dois meses das eleições. Nela, ele atacou, sem provas, a credibilidade do sistema eleitoral. O encontro foi transmitido pela estatal TV Brasil.