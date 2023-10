Moraes nega reduzir pena de Silveira e ressalta infrações à tornozeleira

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, rejeitou um pedido de redução de pena feito pela defesa do ex-deputado federal Daniel Silveira, condenado pelo STF a oito anos e nove meses de prisão por defender pautas antidemocráticas, como a destituição de ministros do tribunal e a ditadura militar.

O que aconteceu

A defesa pedia que fossem contabilizados na pena total os períodos em que o ex-deputado esteve em prisão domiciliar. Foram apresentados os períodos entre 14 de março de 2021 a 24 de junho de 2021 e 25 de março de 2022 a 1º de fevereiro de 2023.