CPI não falhou, mas mostrou relação do bolsonarismo com 8/1, diz deputado

[A CPI] Teria falhado se esses oficiais ou financiadores não fossem devidamente indiciados, e estão sendo.

Não havia ali apenas uma base democrática, enfrentamos em todas as sessões o que chamo de extrema-direita, consolidada, institucionalizada, que tem base popular, quase se reelegeu e que tem uma bancada significativa na CPI.

Dal Piva: Nomeação para substituto na vaga de Rosa Weber no STF pode ficar para 2024

A escolha do nome que sucederá a ex-ministra do STF Rosa Weber deve se arrastar até 2024, com o ministro da Justiça Flávio Dino na dianteira para ocupar a cadeira, apurou a colunista do UOL Juliana Dal Piva.

Antes cotado, o ministro da AGU (Advocacia-Geral da União), Jorge Messias, já não é mais um dos favoritos para a vaga.