Dino promete a Barroso criar plano para melhorar prisões em até seis meses

Ao lado de Barroso, o ministro da Justiça afirmiu que o governo cumprirá o prazo, mas não falou quais medidas já estariam sendo adotadas pela pasta. "Esse prazo de seis meses vai ser cumprido", disse Dino.

Eu disse ao ministro Barroso que nosso objetivo é entregar esse plano para apreciação ao CNJ inclusive antes disso

Flávio Dino, ministro da Justiça

Barroso afirmou que a reunião com Dino foi positiva e serviu para o ministro ser informado do teor da decisão do Supremo.

Foi uma reunião em que deixamos claro que não é uma posição adversária do Supremo em relação ao Executivo. Pelo contrário, é um projeto comum em que nós vamos procurar desenvolver a melhoria do sistema carcerário

Luís Roberto Barroso, presidente do STF

Como deve ser o plano do governo

A decisão do STF determina que o governo Lula deve apresentar, em até seis meses, um plano nacional para superar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário. O documento deverá ser homologado pelo plenário do STF e sua execução será acompanhada pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça).