Golpe, joias e vacina poderiam gerar denúncia única contra Bolsonaro

Justiça pode ou não acatar. Um dos momentos mais importantes das próximas etapas será a sessão de julgamento para a Justiça decidir se recebe ou não a denúncia apresentada. Segundo Tangerino, será possível nessa fase ter uma definição mais consistente sobre quais crimes serão objetos de acusação formal. Depois, vêm as etapas menos decisivas, como audiências com juízes instrutores para que as testemunhas de defesa, acusação e os réus sejam ouvidos. "O momento público mais importante volta a ser o julgamento com sessão pública onde se condena ou se absolve", afirma o advogado.

PGR pode oferecer acusações diferentes. Isso dependerá dos crimes apontados. "Nem todos os indiciados responderão pelos mesmos crimes. As acusações devem ser individualizadas", afirma Tangerino.

Ministro do STF e possível alvo da tentativa de golpe. "É preciso fazer uma ponderação: os indiciados serão julgados por uma tentativa de golpe que previa alvejar [o ministro do STF] Alexandre de Moraes. Não era um ataque pessoal contra ele. Era um ataque contra a autoridade que ocupasse a posição institucional dele como presidente do inquérito das milícias". Outro ponto destacado pelo advogado é que a decisão será tomada por 11 ministros da Corte.

Pode ser interessante desmembrar os inquéritos em denúncias diferentes para não atrasar o andamento do processo. O desmembramento pode ajudar a dar celeridade, mas fica a critério da PGR. O relatório deve se transformar em denúncia em 2025 pelo volume e pela complexidade do caso.

Ilana Martins Luz, advogada criminalista

Como está cada indiciamento contra Bolsonaro

Relatório recente tem 884 páginas e indicia mais de 36 pessoas. O documento da PF sobre o inquérito que investiga tentativa de golpe de Estado foi enviado a Moraes, do STF, que o encaminhará à PGR. Se a Procuradoria considerar que existe comprovação dos crimes, ela pode denunciar Bolsonaro e os outros indiciados ao Supremo. Caso contrário, pode pedir mais provas à polícia ou solicitar à Corte o arquivamento do caso.